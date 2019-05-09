Киселевич не вошел в окончательный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич покинул расположение сборной России, которая в пятницу стартует на чемпионате мира в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем", - говорится в сообщении.

На данный момент в предварительную заявку команды входят 26 человек, в окончательную заявку войдут 25 игроков. Состав российской команды выглядит следующим образом: вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин; защитники - Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Никита Задоров; нападающие - Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.