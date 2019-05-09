Главный тренер сборной Швеции по хоккею Грёнборг возглавил "Цюрих"

ТАСС, 9 мая. Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг возглавил швейцарский хоккейный клуб "Цюрих". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года. Он начнет работу в команде со следующего сезона.

"Рикард - североамериканский тренер с четкими идеями, сильной харизмой и очень хорошими коммуникативными навыками", - сказал спортивный директор "Цюриха" Свен Лойенбергер.

Грёнборг возглавил сборную Швеции в августе 2015 года. Под его руководством шведы дважды становились чемпионами мира (2017, 2018).