{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Грёнборг возглавил "Цюрих"

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 9 мая. Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг возглавил швейцарский хоккейный клуб "Цюрих". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года. Он начнет работу в команде со следующего сезона.

"Рикард - североамериканский тренер с четкими идеями, сильной харизмой и очень хорошими коммуникативными навыками", - сказал спортивный директор "Цюриха" Свен Лойенбергер.

Грёнборг возглавил сборную Швеции в августе 2015 года. Под его руководством шведы дважды становились чемпионами мира (2017, 2018).

Фазель: сборная России собрала невероятный состав на чемпионат мира по хоккею
В предварительную заявку сборной входят 15 игроков из НХЛ
Читать полностью