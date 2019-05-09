Воробьев: тренер сборной России по хоккею Жамнов уже находится в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, который из-за болезни не полетел с командой в Братиславу, уже прибыл в словацкую столицу. Об этом журналистам после первой тренировки рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Жамнов не проводил тренировку команды на "Ондрей Непела Арена". "Насколько я знаю, Алексей уже прилетел в отель, перебарывает недуг, надеюсь, что завтра он будет с нами", - сказал Воробьев.

Тренер рассказал, почему он развел по тройкам Евгения Малкина и Никиту Кучерова. "Малкин и Кучеров надеялись, что они вместе сыграются. Но пока у них не "кликает", поэтому ищем другие варианты", - отметил он.

Воробьев рассчитывает, что защитник "Колорадо" Никита Задоров, вызванный в команду, не будет показывать грубую игру. В сезоне-2018/19 в Национальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате и плей-офф Задоров набрал 99 штрафных минут.

"Там [в НХЛ] они более жестко играют. Мы с ним будем говорить, уже говорили ночью, чтобы в интересах команды он не привозил удалений, на что мы надеемся. А в плане обороны нам нужны такие жесткие игроки", - добавил тренер.

Первый матч россияне на чемпионате мира проведут в пятницу против норвежцев, начало в 17:15 мск. "Надо готовиться к любому сопернику, первая игра не такая простая, есть некоторое волнение. У нас было поступательное движение, мы надеемся, что оно продолжится", - подчеркнул он.