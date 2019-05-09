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Норвежский хоккеист Торесен назвал особенным матч против россиян на ЧМ

Встреча пройдет в пятницу

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Матч со сборной России по хоккею на чемпионате мира будет иметь особое значение для нападающего команды Норвегии Патрика Торесена. Об этом он рассказал журналистам после тренировки в четверг.

Игра между сборными России и Норвегии пройдет в пятницу, начало - 17:15 мск. Торесен, выступающий за норвежский "Сторхамар", в течение пяти сезонов выступал за петербургский СКА, в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина. Также он становился чемпионом Континентальной хоккейной лиги в 2011 году в составе уфимского "Салавата Юлаева".

"Мы играем против одного из фаворитов турнира. Такие игры, в которых ты выходишь против бывших одноклубников, всегда для меня особенные и волнительные. Мы будем играть жестко в обороне, что нам и нужно", - сказал Торесен.

Норвежец назвал Евгения Малкина, Александра Овечкина и Никиту Кучерова одними из сильнейших игроков мира. "Мой сын болеет за "Вашингтон", и я постараюсь привезти ему клюшку одного из игроков этой команды с турнира", - отметил он.

Первые три матча на чемпионате мира сборная Норвегии проведет против россиян, шведов и чехов. "Мы хотим выйти в плей-офф. Но важнее, что впереди нас ждут три сложных матча", - подчеркнул Торесен.

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