Канчельскис: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" покажут открытый футбол в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют зрелищно в финале футбольной Лиги чемпионов. Таким мнением с ТАСС в четверг по телефону поделился двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Суперкубка УЕФА в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

Во вторник и среду прошли ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Барселону" со счетом 4:0 после поражения в Испании - 0:3. "Тоттенхэм" сумел вырвать в Амстердаме у "Аякса" победу и путевку в финал на последней секунде компенсированного времени - 3:2, в первой встрече сильнее был "Аякс" (1:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Нужно понимать, что в Англии играют до конца, независимо от результата, это в крови. У "Барселоны" был недонастрой, видимо, испанцы подумали, что легко обыграют "Ливерпуль" без его лидеров, каталонцы вышли с шапкозакидательским настроением и получили. "Аяксу" же было сложно играть после победы в финале Кубка Нидерландов, где они отдали много эмоций. Во втором тайме игры с "Тоттенхэмом" голландцы сбавили обороты, хотя могли и выиграть, но соперник их просто "задушил", - сказал Канчельскис.

Собеседник агентства отметил, что исход предстоящего финала главного еврокубка нельзя спрогнозировать. "Уверен, что будет красивая игра, красивый футбол, будет очень интересная игра со встречными атаками, будет открытый футбол", - подчеркнул эксперт.

"Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует. Да, они впереди по рейтингу, но мы помним, что раньше и итальянские клубы доминировали, и испанские, и немецкие. В любом случае Английская премьер-лига движется вперед, прогрессирует, там затрачены очень большие деньги. Естественно, для них большой скачок, большой шаг вперед", - заключил Канчельскис.

В четверг пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы. Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся с испанской "Валенсией" и немецким "Айнтрахтом" соответственно. "Арсенал" выиграл в первом матче в Лондоне со счетом 3:1, "Челси" добился гостевой ничьей - 1:1.