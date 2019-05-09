Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет свой первый матч на чемпионате мира в Словакии против команды Норвегии. Встреча начнется в 17:15 мск.

Штаб сборной заявил на турнир 21 хоккеиста. Перед вылетом в Словакию Федерация хоккея России (ФХР) огласила предварительный состав из 27 игроков, куда был включен защитник Владислав Гавриков ("Коламбус"), который прибудет в расположение сборной только в день игры с норвежцами. В Братиславу же приехали 25 человек, поскольку включенный в состав защитник Александр Елесин остался дома для тренировок по индивидуальному плану.

В первом занятии не принял участие игрок обороны Богдан Киселевич, не вошедший в окончательную заявку. Он тоже отправится домой, а к команде должен присоединиться защитник "Колорадо" Никита Задоров. По итогам же директората турнира ФХР заявила 21 игрока - трех вратарей, 13 нападающих и пять защитников. Тренерский штаб еще не укомплектовал линию обороны, среди голкиперов и форвардов команды изменений не предвидится.

На первой тренировке сборной не присутствовал и старший тренер Алексей Жамнов. Оказалось, что специалист заболел и не полетел в Братиславу. Однако уже в четверг он присоединился к команде.

Сборная Норвегии с 2007 года неизменно играет в топ-дивизионе чемпионата мира. Свой вклад в это внес тренер Рой Йохансен, который с 2002 по 2016 годы сумел поднять норвежцев в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) с 21-го на девятое место. С 2017 года команду возглавляет Петтер Торесен - отец одного из самых известных в Норвегии хоккеистов Патрика Торесена, выступавшего долгое время за уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА. С ними игрок два раза стал победителем Кубка Гагарина.

За последние пять лет скандинавская команда на чемпионате мира не смогла ни разу попасть в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место на турнире 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге под руководством Йохансена. На нынешнем первенстве календарь приготовил сборной Норвегии первые три матча с фаворитами соревнований. Они встретятся с командами России, Чехии (11 мая) и Швеции (13 мая).