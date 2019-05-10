Гол Погребняка принес "Уралу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Оренбургом"

ТАСС, 10 мая. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Алексей Сутормин (72-я минута) и Артем Галаджан (87). На 51-й минуте защитник хозяев Аде отправил мяч в свои ворота, нападающий гостей Павел Погребняк забил второй мяч "Урала" в матче на шестой добавленной минуте ко второму тайму.

"Урал" продлил беспроигрышную серию в очных встречах с "Оренбургом" до девяти матчей (семь побед, две ничьи), в предыдущий раз оренбургский клуб побеждал 23 ноября 2002 года, тогда встреча в рамках второго дивизиона на домашнем поле "Оренбурга" завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 19 матчей, "Урал" одержал 15 побед, "Оренбург" выиграл в одной встрече, еще три игры завершились вничью.

"Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 28 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 34 очка.

В следующем туре 18 мая "Оренбург" в гостях сыграет с "Уфой", а екатеринбургская команда днем позднее на домашнем поле встретится с московским "Локомотивом". Также "Урал" 15 мая проведет ответную встречу с тульским "Арсеналом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первая встреча завершилась победой "Урала" со счетом 1:0.