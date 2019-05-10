Гол Погребняка принес "Уралу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Оренбургом"

ТАСС, 10 мая. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
В составе "Оренбурга" голы забили Алексей Сутормин (72-я минута) и Артем Галаджан (87). На 51-й минуте защитник хозяев Аде отправил мяч в свои ворота, нападающий гостей Павел Погребняк забил второй мяч "Урала" в матче на шестой добавленной минуте ко второму тайму.
"Урал" продлил беспроигрышную серию в очных встречах с "Оренбургом" до девяти матчей (семь побед, две ничьи), в предыдущий раз оренбургский клуб побеждал 23 ноября 2002 года, тогда встреча в рамках второго дивизиона на домашнем поле "Оренбурга" завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 19 матчей, "Урал" одержал 15 побед, "Оренбург" выиграл в одной встрече, еще три игры завершились вничью.
"Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 28 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 34 очка.
В следующем туре 18 мая "Оренбург" в гостях сыграет с "Уфой", а екатеринбургская команда днем позднее на домашнем поле встретится с московским "Локомотивом". Также "Урал" 15 мая проведет ответную встречу с тульским "Арсеналом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первая встреча завершилась победой "Урала" со счетом 1:0.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|27
|14
|7
|6
|38-26
|49
|3
|Краснодар
|27
|13
|8
|6
|47-23
|47
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|27
|11
|9
|7
|36-27
|42
|7
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|8
|Ростов
|27
|9
|10
|8
|24-22
|37
|9
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|27
|6
|12
|9
|23-23
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19