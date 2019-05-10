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Футбол в России

Гол Погребняка принес "Уралу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Оренбургом"

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2, Павел Погребняк забил гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте
Футболисты "Урала" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 10 мая. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:2 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Алексей Сутормин (72-я минута) и Артем Галаджан (87). На 51-й минуте защитник хозяев Аде отправил мяч в свои ворота, нападающий гостей Павел Погребняк забил второй мяч "Урала" в матче на шестой добавленной минуте ко второму тайму.

"Урал" продлил беспроигрышную серию в очных встречах с "Оренбургом" до девяти матчей (семь побед, две ничьи), в предыдущий раз оренбургский клуб побеждал 23 ноября 2002 года, тогда встреча в рамках второго дивизиона на домашнем поле "Оренбурга" завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 19 матчей, "Урал" одержал 15 побед, "Оренбург" выиграл в одной встрече, еще три игры завершились вничью.

"Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 28 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 34 очка.

В следующем туре 18 мая "Оренбург" в гостях сыграет с "Уфой", а екатеринбургская команда днем позднее на домашнем поле встретится с московским "Локомотивом". Также "Урал" 15 мая проведет ответную встречу с тульским "Арсеналом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первая встреча завершилась победой "Урала" со счетом 1:0.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив27147638-2649
3Краснодар27138647-2347
4ЦСКА27129638-2045
5Спартак27127833-2843
6Арсенал27119736-2742
7Оренбург281071135-3437
8Ростов27910824-2237
9Ахмат2799925-2636
10Рубин27714624-2535
11Урал28971229-4334
12Динамо27612923-2330
13Крылья Советов27841523-3628
14Уфа275111124-3026
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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