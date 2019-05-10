"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 5497 зрителей.
На 21-й минуте матча был заменен защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, не сумевший продолжить игру из-за повреждения, вместо него на поле вышел Константин Плиев.
"Динамо" в 11-й раз в текущем сезоне РПЛ сумело не пропустить. Во всех этих встречах ворота московского клуба защищал Антон Шунин. Матч первого круга между "Динамо" и "Ростовом" также завершился безголевой ничьей. Всего команды провели между собой 50 матчей, "Динамо" одержало 22 победы, "Ростов" выиграл в 11 матчах, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.
Столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 28 матчей. "Ростов" идет седьмым, имея в активе 38 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в первенстве страны в следующем сезоне.
В следующем матче 19 мая "Динамо" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем", а "Ростов" дома встретится с петербургским "Зенитом", который в прошлом туре обеспечил себе победу в чемпионате. Также 15 мая ростовская команда проведет ответную встречу с московским "Локомотивом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первый матч завершился со счетом 2:2.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|27
|14
|7
|6
|38-26
|49
|3
|Краснодар
|27
|13
|8
|6
|47-23
|47
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|27
|11
|9
|7
|36-27
|42
|7
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|8
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|9
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19