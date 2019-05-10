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Футбол в России

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Игроки "Ростова" Алексей Ионов и "Динамо" Тони Шуньич Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки "Ростова" Алексей Ионов и "Динамо" Тони Шуньич
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 5497 зрителей.

На 21-й минуте матча был заменен защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, не сумевший продолжить игру из-за повреждения, вместо него на поле вышел Константин Плиев.

"Динамо" в 11-й раз в текущем сезоне РПЛ сумело не пропустить. Во всех этих встречах ворота московского клуба защищал Антон Шунин. Матч первого круга между "Динамо" и "Ростовом" также завершился безголевой ничьей. Всего команды провели между собой 50 матчей, "Динамо" одержало 22 победы, "Ростов" выиграл в 11 матчах, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.

Столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 28 матчей. "Ростов" идет седьмым, имея в активе 38 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в первенстве страны в следующем сезоне.

В следующем матче 19 мая "Динамо" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем", а "Ростов" дома встретится с петербургским "Зенитом", который в прошлом туре обеспечил себе победу в чемпионате. Также 15 мая ростовская команда проведет ответную встречу с московским "Локомотивом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первый матч завершился со счетом 2:2.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив27147638-2649
3Краснодар27138647-2347
4ЦСКА27129638-2045
5Спартак27127833-2843
6Арсенал27119736-2742
7Оренбург281071135-3437
8Ростов28911824-2238
9Ахмат2799925-2636
10Рубин27714624-2535
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов27841523-3628
14Уфа275111124-3026
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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