"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 10 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 5497 зрителей.

На 21-й минуте матча был заменен защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, не сумевший продолжить игру из-за повреждения, вместо него на поле вышел Константин Плиев.

"Динамо" в 11-й раз в текущем сезоне РПЛ сумело не пропустить. Во всех этих встречах ворота московского клуба защищал Антон Шунин. Матч первого круга между "Динамо" и "Ростовом" также завершился безголевой ничьей. Всего команды провели между собой 50 матчей, "Динамо" одержало 22 победы, "Ростов" выиграл в 11 матчах, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.

Столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 28 матчей. "Ростов" идет седьмым, имея в активе 38 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в первенстве страны в следующем сезоне.

В следующем матче 19 мая "Динамо" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем", а "Ростов" дома встретится с петербургским "Зенитом", который в прошлом туре обеспечил себе победу в чемпионате. Также 15 мая ростовская команда проведет ответную встречу с московским "Локомотивом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первый матч завершился со счетом 2:2.