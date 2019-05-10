"Анжи" проиграл "Арсеналу" и досрочно вылетел из Российской премьер-лиги

ТАСС, 10 мая. Махачкалинский "Анжи" уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России.

Гол с пенальти на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев. В составе "Анжи" дебютный для себя матч в РПЛ провел 18-летний защитник Никита Чистяков. На скамейке запасных не присутствовал главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев, дисквалифицированный на две игры за оскорбление судей после гостевого матча против красноярского "Енисея" (1:3).

"Анжи" (20 очков в 28 матчах) за два тура до конца чемпионата потерял шансы догнать в турнирной таблице "Уфу", которая располагается на 14-м месте (27 матчей, 26 очков), дающем право участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ. В случае равенства очков уфимцы будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.

С 2010 года "Анжи" лишь один сезон (2014/15) провел вне элитного дивизиона чемпионата России. В прошлом розыгрыше "Анжи" занял 14-е место и вылетел из премьер-лиги, уступив в переходных матчах красноярскому "Енисею". Однако из-за лишения лицензии пермского "Амкара" махачкалинцы остались в высшем дивизионе.

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 11 матчей (семь побед, четыре ничьи), в девяти из которых не пропустил ни одного мяча. В последний раз команда Игоря Черевченко уступала в игре РПЛ во встрече с "Ахматом" в декабре 2018 года (0:2). "Анжи" довел свою безвыигрышную серию до десяти матчей. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 1:0.

В турнирной таблице "Арсенал" с 45 очками после 28 матчей вышел на пятое место, дающее право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. На данный момент туляки на два балла опережают московский "Спартак", имеющий матч в запасе. В следующем туре "Анжи" 20 мая на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Арсенал" днем раньше примет "Краснодар". Также тульский клуб 15 мая проведет ответную встречу с екатеринбургским "Уралом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0 в пользу "Урала".