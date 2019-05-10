В Евротуре сыграли не зря. Россияне стартовали с победы на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира обыграла команду Норвегии со счетом 5:2. Россияне трижды отличились в большинстве, хотя до этого на последнем этапе Евротура никак не могли реализовать численное преимущество. Встреча группы B прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе в присутствии 7698 зрителей при вместимости 9774 зрителя. В целом можно было говорить о том, что сборная России ощущала внушительную зрительскую поддержку. Правда, поначалу активно норвежцев поддерживали пришедшие на матч чехи, которые дожидались игры своей команды со шведами. Скандинавы, особенно в первом периоде, старались ни в чем не уступать россиянам, активно атаковали в чужой зоне, но потом сказался более высокий класс соперника.

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В сборной России перед этим матчем на турнир был заявлен шестым защитником Владислав Гавриков, который присоединился к команде в этот же день, прилетев из США. Несмотря на усталость, защитник "Коламбуса" не колебался, принимая решение выйти на лед. "Было много причин, одна из них состояла в том, что если я не буду играть, то ребята будут действовать в пять защитников, и с моей стороны это было бы некрасиво. Я какое-то время сыграл, принес пользу команде и считаю, что сделал правильно", - сказал после матча Гавриков. Защитник сыграл в паре с Динаром Хафизуллиным. "Гавриков сыграл нормально, показал то, что мы хотели. Он вошел в игру и правильно, что сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной", - сказал после матча главный тренер команды Илья Воробьев. Таким образом, у россиян осталось в заявке три свободных места. Одно из них должно отойти к защитнику "Колорадо" Никите Задорову, который присоединится к команде в течение двух дней - его прибытие задерживается из-за визовых проблем. Также отсутствовал на скамейке старший тренер команды Алексей Жамнов, который на день позже прибыл в Братиславу из-за болезни и до сих пор продолжает лечиться. Евротур пошел на пользу В игре с норвежцами россияне впервые за то время, что они выступают в нынешнем составе, забили в большинстве. Этого им не удавалось в последних трех матчах Евротура, однако прошедший в Чехии этап пошел сборной на пользу.

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