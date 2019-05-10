В Евротуре сыграли не зря. Россияне стартовали с победы на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира обыграла команду Норвегии со счетом 5:2. Россияне трижды отличились в большинстве, хотя до этого на последнем этапе Евротура никак не могли реализовать численное преимущество.
Встреча группы B прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе в присутствии 7698 зрителей при вместимости 9774 зрителя. В целом можно было говорить о том, что сборная России ощущала внушительную зрительскую поддержку. Правда, поначалу активно норвежцев поддерживали пришедшие на матч чехи, которые дожидались игры своей команды со шведами. Скандинавы, особенно в первом периоде, старались ни в чем не уступать россиянам, активно атаковали в чужой зоне, но потом сказался более высокий класс соперника.
В сборной России перед этим матчем на турнир был заявлен шестым защитником Владислав Гавриков, который присоединился к команде в этот же день, прилетев из США. Несмотря на усталость, защитник "Коламбуса" не колебался, принимая решение выйти на лед. "Было много причин, одна из них состояла в том, что если я не буду играть, то ребята будут действовать в пять защитников, и с моей стороны это было бы некрасиво. Я какое-то время сыграл, принес пользу команде и считаю, что сделал правильно", - сказал после матча Гавриков.
Защитник сыграл в паре с Динаром Хафизуллиным. "Гавриков сыграл нормально, показал то, что мы хотели. Он вошел в игру и правильно, что сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной", - сказал после матча главный тренер команды Илья Воробьев.
Таким образом, у россиян осталось в заявке три свободных места. Одно из них должно отойти к защитнику "Колорадо" Никите Задорову, который присоединится к команде в течение двух дней - его прибытие задерживается из-за визовых проблем. Также отсутствовал на скамейке старший тренер команды Алексей Жамнов, который на день позже прибыл в Братиславу из-за болезни и до сих пор продолжает лечиться.
Евротур пошел на пользу
В игре с норвежцами россияне впервые за то время, что они выступают в нынешнем составе, забили в большинстве. Этого им не удавалось в последних трех матчах Евротура, однако прошедший в Чехии этап пошел сборной на пользу.
"Те первые игры на Евротуре помогли, дали возможность втянуться, ребята давно не играли, привыкли. Сегодня мы чувствовали себя лучше, комфортней на льду. Надеюсь, будет лучше и лучше", - сказал после игры Никита Кучеров. Форвард в первом же матче забил, реализовав большинство.
Всего же россияне трижды реализовали лишнего игрока. Дважды при этом отличился Евгений Дадонов, в касание замкнувший в обоих случаях передачи Евгения Малкина. Возможно, тренерскому штабу удалось-таки подобрать Малкину крайних нападающих в лице Дадонова и Михаила Григоренко, тогда как раньше одним из партнеров центрфорварда "Питтсбурга" был Кучеров.
"Я не меняю свою игру кардинально при смене партнеров в звене, но я понимаю, что когда я играю с Кучеровым, то он больше владеет шайбой. Когда я с Дадоновым, он старается искать меня. Это надо чувствовать игру, и я как центральный нападающий должен подстраиваться под своих крайних. Поэтому сегодня с Дадоновым и Григоренко мы старались больше времени проводить в их зоне и владеть шайбой", - рассказал Малкин про свои впечатления от игры с партнерами.
Есть надежда, что и Кучеров сработается в новом для себя звене с Артемом Анисимовым и Никитой Гусевым. Форвард "Вегаса" забросил последнюю у российской команды шайбу в матче после комбинации с участием Кучерова и Хафизуллина. В отличие от матча Евротура с чехами, осталось в тени звено Евгения Кузнецова с Александром Овечкиным и Кириллом Капризовым. Подпортили картину российской команде два гола норвежцев в конце игры, забитые в течение двух минут.
Следующие два матча на чемпионате мира россияне проведут 12 и 13 мая - против команд Австрии и Чехии соответственно.