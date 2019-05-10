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ФИФА отстранила футбольного агента Мино Райолу от профессиональной деятельности

Срок отстранения составил три месяца

ТАСС, 10 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Мино Райолу от агентской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также санкциям подвергся Винченцо Райола, приходящийся Мино двоюродным братом.

В среду двух агентов на три месяца отстранила Федерация футбола Италии. ФИФА приняла решение поддержать отстранение, чтобы у братьев не было возможности заниматься агентской деятельностью во всем мире. Мино Райола отстранен на три месяца, его брат - на два. Решение ФИФА вступило в силу со дня опубликования решения.

Голландец итальянского происхождения Мино Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. В число его клиентов входят такие игроки, как Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма и Маттейс де Лигт.

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