Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович оштрафован за симуляцию

ТАСС, 11 мая. Шведский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил штраф за симуляцию в матче регулярного чемпионата против "Коламбус Крю" (1:3). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

На 23-й минуте матча 37-летний футболист столкнулся с голкипером "Коламбуса" Заком Стефаном, после чего упал и потребовал у судьи назначить пенальти. Дисциплинарный комитет лиги постановил, что вратарь в том эпизоде сыграл в мяч, и принял решение оштрафовать нападающего. Сумма штрафа не сообщается.

Также дисциплинарный комитет оштрафовал португальского полузащитника "Коламбуса" Педро Сантоса за симуляцию на 86-й минуте матча.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел девять встреч, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.