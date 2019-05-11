Латвийские хоккеисты победили австрийцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8917 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольфс Балцерс (16-я минута), Лаурис Дарзиньш (41), ставший автором 400-го гола сборной Латвии на чемпионатах мира, Родриго Аболс (45), Гинтс Мейя (48) и Рональд Кениньш (56). У проигравших отличились Михаэль Раффль (15) и Рафаэль Хербургер (56).

В группе B по три очка набрали сборные России, Швейцарии, Чехии и Латвии. Команды Австрии, Норвегии, Швеции и Италии не имеют очков. Все сборные провели по одному матчу.

В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Швейцарии, австрийцы встретятся со сборной России. Обе игры пройдут 12 мая.