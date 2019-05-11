Латвийские хоккеисты победили австрийцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8917 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольфс Балцерс (16-я минута), Лаурис Дарзиньш (41), ставший автором 400-го гола сборной Латвии на чемпионатах мира, Родриго Аболс (45), Гинтс Мейя (48) и Рональд Кениньш (56). У проигравших отличились Михаэль Раффль (15) и Рафаэль Хербургер (56).
В группе B по три очка набрали сборные России, Швейцарии, Чехии и Латвии. Команды Австрии, Норвегии, Швеции и Италии не имеют очков. Все сборные провели по одному матчу.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Швейцарии, австрийцы встретятся со сборной России. Обе игры пройдут 12 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|5
|Франция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-5
|1
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0