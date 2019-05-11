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Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, разгромив норвежцев

Встреча завершилась со счетом 7:2
Мартин Маринчин EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Мартин Маринчин
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9033 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Гронек (2-я, 7-я минуты), Михал Фролик (16, 24), Михал Ржепик (34), Филип Хытил (42) и Доминик Кубалик (45), у проигравших отличились Тобиас Линдстрём (11) и Сондре Ольден (41).

Кубалик и финн Каапо Какко занимают первые два места в списке бомбардиров чемпионата мира, в активе обоих игроков по пять очков в двух матчах - пять голов и ни одной результативной передачи у Какко, который лидирует в списке снайперов, и два гола + три передачи у Кубалика. Пять игроков набрали по четыре очка - швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).

На матче присутствовал бывший нападающий сборной Чехии Яромир Ягр, который в составе национальной команды выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист выступает за чешский "Кладно".

Сборная Чехии возглавила турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. Команда Норвегии очков в активе не имеет.

В следующем матче сборная Чехии 13 мая сыграет с командой России, норвежцы в тот же день встретятся со шведами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия22000007-36
2Германия11000003-13
3Словакия21000016-53
4Дания10010005-42
5Франция10001004-51
6Канада10000011-30
7Великобритания10000011-30
8США10000011-40
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Чехия220000012-46
2Швейцария11000009-03
3Россия11000005-23
4Латвия11000005-23
5Швеция10000012-50
6Австрия10000012-50
7Италия10000010-90
8Норвегия20000024-120
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