Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, разгромив норвежцев

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9033 зрителя.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Гронек (2-я, 7-я минуты), Михал Фролик (16, 24), Михал Ржепик (34), Филип Хытил (42) и Доминик Кубалик (45), у проигравших отличились Тобиас Линдстрём (11) и Сондре Ольден (41).
Кубалик и финн Каапо Какко занимают первые два места в списке бомбардиров чемпионата мира, в активе обоих игроков по пять очков в двух матчах - пять голов и ни одной результативной передачи у Какко, который лидирует в списке снайперов, и два гола + три передачи у Кубалика. Пять игроков набрали по четыре очка - швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).
На матче присутствовал бывший нападающий сборной Чехии Яромир Ягр, который в составе национальной команды выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист выступает за чешский "Кладно".
Сборная Чехии возглавила турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. Команда Норвегии очков в активе не имеет.
В следующем матче сборная Чехии 13 мая сыграет с командой России, норвежцы в тот же день встретятся со шведами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|5
|Франция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-5
|1
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|3
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0
|8
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0