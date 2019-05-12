Какко добавил хет-трик. 18-летний финн продолжил снайперские подвиги на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. В центральном матче дня на чемпионате мира по хоккею хозяева первенства словаки встречались с командой Финляндии. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу финнов, в составе которых хет-триком отметился 18-летний нападающий Каапо Какко, доведя свой снайперский счет после двух дней турнира до пяти шайб.

Днем ранее один из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из финского клуба ТПС помог своей сборной обыграть канадцев (3:1), забросив две шайбы, в том числе первую на турнире. По ходу сезона финна сравнивали с его сверстником - лидером рейтинга скаутского бюро НХЛ по Северной Америке американцем Джеком Хьюзом, который также вызван в сборную на чемпионат мира. Сборные США и Финляндии друг с другом сыграют 13 мая, но в заочном споре финский вундеркинд пока не дает шансов оппоненту.

Какко, помимо безоговорочного лидерства в списке снайперов, делит первое место в гонке бомбардиров с чехом Домиником Кубаликом, который в двух встречах забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Своей игрой на старте чемпионата мира Какко затмил соотечественника Патрика Лайне, второго номера драфта НХЛ - 2016. На первенстве мира 2016 года в Санкт-Петербурге 18-летний Лайне забросил в двух стартовых матчах командам Белоруссии и Германии четыре шайбы, набрав шесть очков. По итогам турнира он стал вторым снайпером (7 голов) и четвертым бомбардиром (12 очков) после россиян Вадима Шипачева, Артемия Панарина и Евгения Дадонова.

Ягр поздравил чехов

Сборная Финляндии одержала две победы над прямыми конкурентами, сделав заявку на первенство в группе А по итогам предварительного этапа турнира. При этом в составе финнов всего два игрока из НХЛ, такой успех можно объяснить сыгранностью состава, чего им удалось добиться во время игр Евротура. Подопечным Юкки Ялонена из серьезных соперников осталось встретиться с американцами, которые пока в группе А условно занимают последнее место с нулем очков.

В матче группы В хоккеисты сборной Чехии после победы над действующими чемпионами мира шведами не оставили шансов норвежцам - 7:2. Отметившийся дублем в пятницу форвард "Вашингтона" Якуб Врана забить не сумел, ограничился передачей. Зато в ударе была первая чешская тройка при поддержке защитника "Детройта" Филипа Гронека - на его счету, а также Михала Фролика из "Калгари" и Кубалика по три очка. После игры чехов в раздевалке с победой поздравил приехавший на матч Яромир Ягр.

Норвежцы во втором периоде потеряли Матса Россели Ольсена, получившего травму после нарушения правил на нем со стороны защитника "Филадельфии" Радко Гудаса, которому судьи выписали лишь малый штраф за удар коленом.

В матче группы А девять безответных голов сборной Италии забили финалисты прошлого чемпионата мира швейцарцы. Хет-трик и передача Кевина Фиалы, который открыл счет уже на второй минуте, позволяют форварду "Миннесоты" идти третьим в списке бомбардиров. Голом на дебютном чемпионате мира отметился и первый номер драфта 2017 года Нико Хишир, выступающий за "Нью-Джерси".

Первые буллиты

В группе А вступила в борьбу сборная Великобритании, не выступавшая в элитном дивизионе с 1994 года. В ее составе выступает 30-летний Бен О'Коннор - сын участника чемпионата мира 1994 года Майка О'Коннора. Британцы, большинство из которых представляет местный чемпионат, дали бой сборной Германии. В начале третьего периода они сравняли счет (1:1), но немцы в ответ забросили две шайбы с интервалом в полторы минуты, автором одной из них стал второй снайпер прошедшего регулярного чемпионата НХЛ форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

Матч группы А Дания - Франция стал первым на турнире, завершившимся за пределами основного времени. Команды завершили третий период со счетом 4:4 и довели дело до буллитов, в серии решающим оказался гол датчанина Фредерика Сторма, который забросил одну из шайб и в основное время.

В матче группы В латвийцы победили сборную Австрии, с которой россиянам предстоит играть в воскресенье. Подопечные Роджера Бадера, который в свое время работал в Швейцарии помощником Владимира Юрзинова - старшего, достойно играли против латвийцев первые два периода, но в третьей 20-минутке пропустили три гола подряд и уступили в итоге со счетом 2:5.

По итогам двух дней чемпионата мира в группе А первое место занимает сборная Финляндии (6 очков; 2 матча), далее идут команды Германии (3; 1), Словакии (3; 2), Дании (2; 1), Франции (1; 1), Канады (0; 1), Великобритании (0; 1), США (0; 1). В группе В лидирует сборная Чехии (6; 2), за ней следуют команды Швейцарии (3; 1), России (3; 1), Латвии (3; 1), Швеции (0; 1), Австрии (0; 1), Норвегии (0; 2), Италии (0; 1).