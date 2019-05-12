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Фазель: ведущие сборные попросили изменить формат полуфиналов на ЧМ по хоккею

Ранее стало известно, что теперь в полуфиналах сборная с наивысшим посевом по итогам группового турнира встретится с командой, получившей наименьший номер
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Формат проведения полуфиналов на чемпионатах мира по хоккею был изменен по инициативе ведущих сборных. Об этом ТАСС сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Нынешний чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Словакии. Перед турниром было объявлено, что в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной, получившей наименьший номер посева. В случае, если команды в своих группах заняли одинаковые места, то посев будет определяться по следующим факторам: первый - количество очков, второй - разница шайб, третий - количество заброшенных шайб, четвертый - рейтинг сборных IIHF перед началом турнира.

"Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира. В частности, поменять формат попросили топ-команды", - сказал Фазель.

Также IIHF утвердила на директорате турнира отказ от буллитов в финальном матче в случае ничьей в основное время и овертайме. Теперь после ничьей в основное время команды будут играть овертайм в формате "три на три", а количество овертаймов не будет ограничено.

"Команды не любят проигрывать в серии буллитов, хотя мне они нравятся. Пожелание их отменить исходило со стороны ряда национальных ассоциаций, из комитетов IIHF. Я не думаю, что игра в овертайме "три на три" займет много времени", - подчеркнул Фазель.

В воскресенье сборная России проведет второй матч на турнире в Словакии, соперниками команды Ильи Воробьева станут австрийцы (начало - 13:15 мск).

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