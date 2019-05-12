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Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали лицензию на ОИ-2020 в дуэтах

Россиянки выиграли произвольную программу на Кубке Европы
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
© Антон Ваганов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх 2020 года в Токио в соревнованиях дуэтов. Спортсменки выиграли произвольную программу на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге.

Результат российских спортсменок составил 97,4667 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (93,1667 балла). Замкнули тройку испанки Сара Салдана Лопес и Карбонель Бальестеро (91,5667).

Ранее Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на Кубке Европы. Таким образом, они стали лучшими по сумме двух программ и завоевали для России путевку на Олимпийские игры в Токио.

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая произвольной программой среди смешанных пар. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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