"Зенит" обыграл ЦСКА в первом матче в статусе чемпиона России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Газпром-Арена", присутствовали 61 494 зрителя.

В составе победителей забитыми мячами отметились Себастьян Дриусси (38-я и 86-я минуты) и Эмилиано Ригони (62), у проигравших отличился Иван Обляков (30). Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сделал три голевые передачи.

Для "Зенита" этот матч стал первым после того, как команда обеспечила себе победу в чемпионате России сезона-2018/19. Клуб стал чемпионом страны после прошлого тура, когда команда сыграла вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), а ближайший преследователь сине-бело-голубых, московский "Локомотив", уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

Ранее после перехода на систему осень - весна ни одна из команд, досрочно выигравших чемпионат России, не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча в следующих после завоевания титула матчах: в сезоне-2012/13 ЦСКА на выезде крупно уступил "Ростову" (0:3), в сезоне-2014/15 "Зенит" в Перми проиграл "Амкару" (0:1), в сезоне-2016/17 "Спартак" в Туле был разгромлен "Арсеналом" (0:3), в сезоне-2017/18 "Локомотив" там же потерпел поражение (0:2).

Этот матч установил рекорд посещаемости "Газпром-Арены". Предыдущий рекорд арены был установлен 2 сентября 2018 года на матче со "Спартаком", игру посетили 61 467 зрителей.

Ход матча

Игра началась нервно, уже к седьмой минуте игроки ЦСКА Яка Бийол и Ильзат Ахметов получили по желтой карточке. Хозяева поля владели преимуществом, но счет открыли армейцы - после прострела Марио Фернандеса Иван Обляков первым же касанием отправил мяч под перекладину. Но еще до перерыва сине-бело-голубые усилиями Себастьяна Дриусси смогли сравнять счет - аргентинец не сильно, но точно пробил в нижний угол и застал врасплох капитана гостей Игоря Акинфеева.

Такое положение дел не устраивало ЦСКА - для того, чтобы бороться за место в зоне Лиги чемпионов, москвичам была нужна победа. Они пытались идти вперед, но потери мяча зачастую оборачивались опасными контратаками. Красно-синие ответили попаданием в перекладину после удара Николы Влашича, а после этого "Зенит" вновь забил. Артем Дзюба, признанный лучшим игроком премьер-лиги в апреле, зацепился за мяч в штрафной ЦСКА и выкатил его под удар Эмилиано Ригони - тот был точен и первым же касанием после выхода на замену сделал счет 2:1 в пользу петербуржцев.

Впервые в этом сезоне не сработал ритуал Магомеда Оздоева, который перед штрафным ударом поцеловал в лоб защитника своей команды Ярослава Ракицкого. Украинский игрок в двух предыдущих случаях после такого жеста забивал, но в этот раз пробил выше ворот. В концовке ЦСКА раскрылся, пытаясь свести матч как минимум к ничьей. Команда Виктора Гончаренко создала пару полумоментов у ворот Андрея Лунева, но "Зенит" в контратаках был намного острее. В одном из таких выпадов Дриусси после передачи Дзюбы оформил дубль и установил окончательный счет - 3:1.

После финального свистка игроки "Зенита" переоделись в футболки золотого цвета, а их болельщики развернули очередной баннер, на котором был изображен главный тренер Сергей Семак с файером в руке. Оставшаяся под полотнищем с самого начала игры надпись "Русский чемпион" заиграла новыми красками. До Семака в современной истории сине-бело-голубых приводили к чемпионству только иностранцы - голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Турнирное положение

"Зенит" набрал 61 очко, ЦСКА с 45 очками идет пятым. Второе место за два тура до конца чемпионата занимает "Локомотив" (52), третье - "Краснодар" (50), четвертое - "Спартак" (46), шестое - тульский "Арсенал" (45). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Армейцы потеряли шансы на прямое попадание в основную стадию Лиги чемпионов.

В следующем туре "Зенит" 19 мая в гостях сыграет с "Ростовом", ЦСКА 18 мая примет "Ахмат".