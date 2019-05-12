Шайба Хишира принесла сборной Швейцарии победу в матче ЧМ по хоккею с латвийцами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Латвии со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовало 7773 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Грегори Хофман (34-я минута), Нико Хишир (57) и Симон Мозер (60). У латвийцев шайбой отметился нападающий московского "Динамо" Микс Индрашис (35).

Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Латвийцы четыре раза выходили в 1/4 финала мировых первенств (1997, 2000, 2004 и 2009).

В турнирной таблице группы B, матчи которой проходят в Братиславе, сборная Швейцарии занимает первое место, опережая по дополнительным показателям сборные Чехии и России. На счету команд по шесть очков. Латвийцы с тремя очками идут пятыми.

В следующем матче сборная Швейцарии 14 мая встретится с командой Австрии. Латвийцы в этот же день сыграют с итальянцами.