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Шайба Хишира принесла сборной Швейцарии победу в матче ЧМ по хоккею с латвийцами

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев
Нико Хиршер (слева) EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Нико Хиршер (слева)
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Латвии со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовало 7773 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Грегори Хофман (34-я минута), Нико Хишир (57) и Симон Мозер (60). У латвийцев шайбой отметился нападающий московского "Динамо" Микс Индрашис (35).

Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Латвийцы четыре раза выходили в 1/4 финала мировых первенств (1997, 2000, 2004 и 2009).

В турнирной таблице группы B, матчи которой проходят в Братиславе, сборная Швейцарии занимает первое место, опережая по дополнительным показателям сборные Чехии и России. На счету команд по шесть очков. Латвийцы с тремя очками идут пятыми.

В следующем матче сборная Швейцарии 14 мая встретится с командой Австрии. Латвийцы в этот же день сыграют с итальянцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия22000007-36
2Германия22000005-26
3Канада21000019-33
4США21000018-53
5Словакия21000016-53
6Дания20010016-62
7Франция20001025-121
8Великобритания20000021-110
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Швейцария220000012-16
2Чехия220000012-46
3Россия220000010-26
4Швеция210000110-53
5Латвия21000016-53
6Норвегия20000024-120
7Австрия20000022-100
8Италия20000020-170
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