СМИ: Мазепин примет участие в тестах "Формулы-1" в составе команды "Мерседес"

ТАСС, 13 мая. Российский гонщик Никита Мазепин примет участие в тестах "Формулы-1" в составе команды "Мерседес". Об этом сообщает издание Autosport.

Мазепин отработает один из двух запланированных тестовых дней. Во второй день за руль "Мерседеса" сядет боевой пилот команды финн Валттери Боттас. Тесты пройдут в Барселоне 14-15 мая.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Мазепин проведет 12-дневную программу частных испытаний за рулем "Мерседеса" образца 2017 года.

"Мерседес" является пятикратным обладателем Кубка конструкторов. В нынешнем сезоне гонщики команды - Боттас и британец Льюис Хэмилтон - одержали пять побед в пяти гонках.

Мазепин в текущем сезоне выступает в "Формуле-2" в составе команды ART. После трех этапов россиянин располагается на 16-м месте, набрав 4 очка. В сезоне-2018 Мазепин выступал в чемпионате GP3, где занял второе место.