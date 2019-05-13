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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IAAF отказала пятерым российским ходокам в допуске на международные старты

Было отказано Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталию Анчину, Александру Гарину и Алексею Кудашкину
Штаб-квартира IAAF в Монако EPA/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Штаб-квартира IAAF в Монако
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась допустить до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе пятерых российских ходоков. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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В получении нейтрального статуса на 2019 год было отказано Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталию Анчину, Александру Гарину и Алексею Кудашкину.

В настоящее время допуск на международные старты имеют три российских ходока - бронзовый призер ЧЕ-2018 Василий Мизинов, Яна Смердова и Алексей Шевчук. Все они примут участие в Кубке Европы, который пройдет 19 мая в литовском Алитусе.

По состоянию на 13 мая, IAAF отказала в нейтральном статусе 20 российским спортсменам.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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