Итальянец Рокки рассудит финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом"

ТАСС, 13 мая. Судейская бригада во главе с итальянцем Джанлукой Рокки обслужит финальный матч Лиги Европы между английскими футбольными клубами "Арсенал" и "Челси". Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Рокки является судьей международной категории с 2008 года, в этом сезоне 45-летний итальянец обслужил шесть матчей Лиги чемпионов. Ассистентами главного арбитра станут соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, резервным судьей назначен Даниэле Орсато. Бригаду видеоассистентов возглавит Массимилиано Иррати, его помощниками станут Марко Гуида, а также поляки Шимон Марциняк и Павел Сокольницкий.

9 мая прошли ответные матчи полуфиналов Лиги Европы. "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл испанскую "Валенсию" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти). Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится в Баку 29 мая.