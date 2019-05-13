Барабанов сыграет в звене с Овечкиным и Кузнецовым в матче ЧМ по хоккею с чехами

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на второй матч чемпионата мира против команды Чехии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Во втором звене команды вместе с форвардами "Вашингтона" Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым сыграет нападающий СКА Александр Барабанов. Предыдущие две игры на чемпионате мира в этом звене начинал форвард ЦСКА Кирилл Капризов, который на матч с чехами заявлен как 13-й нападающий.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Матч Россия - Чехия пройдет в Братиславе в понедельник, начало - 17:15 мск.