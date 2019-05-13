Причиной смерти олимпийской чемпионки Гусевой стало ДТП на проспекте Вернадского в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

Гусева скончалась на 83-м году жизни.

"Вчера вечером Гусева возвращалась домой, переходила проспект Вернадского, где уже на последней полосе ее сбила машина. Я говорил с ее сыном, по его словам, на предыдущем светофоре стояли два мотоциклиста и машина, которые стали соревноваться в скорости. Мотоциклисты обогнали машину, заметили Гусеву, и смогли ее объехать, а вот машина не успела", - сказал Курамшин.

"Сотрудники полиции утверждают, что Гусева переходила дорогу на красный свет, но и сын спортсменки, и ее близкая подруга, с которой они часто гуляли в том районе, заверили меня, что Клара никогда не переходила дорогу на красный свет, она всегда дожидалась зеленого сигнала светофора, - добавил Курамшин. - Водитель, после того как сшиб Гусеву, не стал покидать место происшествия и вызвал скорую помощь. Она была еще жива, когда приехали медики, ее довезли в больницу, где она скончалась. Сейчас делом занимается полиция, но данных о том, кто именно сбил Гусеву, нет ни у нас, ни у ее сына, в полиции пока не раскрывают его личность".

Гусева победила на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли в 1960 году.