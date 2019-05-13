Гол Стоуна на последних секундах принес канадцам победу над словаками в матче ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу над командой Словакии со счетом 6:5 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Решающая шайба была заброшена за 1,8 секунды до конца встречи.
В составе победителей голами отметились Энтони Манта (17-я минута), Ши Теодор (19), Джонатан Маршессо (28), Энтони Сирелли (29), Трой Стечер (47) и Марк Стоун (60). У словаков отличились Матуш Сукель (8, 52), Адам Лиска (9, 26), Ладислав Надь (22). В середине второго периода арбитры не засчитали шайбу сборной Словакии в ворота канадцев после просмотра видеоповтора, зафиксировав нарушение. Матч стал самым результативным по сумме голов, ранее лидерство удерживала встреча между командами Швеции и Норвегии (9:1).
В составе сборной Канады произошли изменения - вратаря Картера Харта, отыгравшего матч с британцами (8:0), заменил Мэтт Мюррей. В начале встречи был травмирован канадский защитник Данте Фаббро. В воротах сборной Словакии на 47-й минуте встречи Марек Циляк заменил голкипера Патрика Рыбара. Нападающий команды Канады Манта вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, имея в активе 7 (3 шайбы + 4 передачи) очков, уступая только шведскому нападающему Вильяму Нюландеру - 8 (2+6) баллов.
До этой встречи сборные Словакии и Канады провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в десяти из которых победу праздновали канадцы, в двух - словацкие хоккеисты. Также было зафиксировано две ничьи.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая семь очков. На второй строчке расположилась команда Германии, имеющая в активе шесть очков. На третьем месте идут канадцы (6), на четвертом - американцы (5), на пятом - словаки (3). Датчане занимают шестую строчку с двумя баллами, французы - седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).
В следующем туре сборная Канады 16 мая сыграет с французами. Словаки 15 мая встретятся с командой Германии.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|9-6
|7
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Канада
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|15-8
|6
|4
|США
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|11-7
|5
|5
|Словакия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|11-11
|3
|6
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|7
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-11
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|13-2
|9
|2
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-1
|6
|3
|Чехия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|4
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|19-6
|6
|5
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|7
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0
|8
|Норвегия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-21
|0