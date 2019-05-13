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Гол Стоуна на последних секундах принес канадцам победу над словаками в матче ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу сборной Канады и стала самой результативной на турнире
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу над командой Словакии со счетом 6:5 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Решающая шайба была заброшена за 1,8 секунды до конца встречи.

В составе победителей голами отметились Энтони Манта (17-я минута), Ши Теодор (19), Джонатан Маршессо (28), Энтони Сирелли (29), Трой Стечер (47) и Марк Стоун (60). У словаков отличились Матуш Сукель (8, 52), Адам Лиска (9, 26), Ладислав Надь (22). В середине второго периода арбитры не засчитали шайбу сборной Словакии в ворота канадцев после просмотра видеоповтора, зафиксировав нарушение. Матч стал самым результативным по сумме голов, ранее лидерство удерживала встреча между командами Швеции и Норвегии (9:1).

В составе сборной Канады произошли изменения - вратаря Картера Харта, отыгравшего матч с британцами (8:0), заменил Мэтт Мюррей. В начале встречи был травмирован канадский защитник Данте Фаббро. В воротах сборной Словакии на 47-й минуте встречи Марек Циляк заменил голкипера Патрика Рыбара. Нападающий команды Канады Манта вышел на второе место в списке бомбардиров турнира, имея в активе 7 (3 шайбы + 4 передачи) очков, уступая только шведскому нападающему Вильяму Нюландеру - 8 (2+6) баллов.

До этой встречи сборные Словакии и Канады провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в десяти из которых победу праздновали канадцы, в двух - словацкие хоккеисты. Также было зафиксировано две ничьи.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая семь очков. На второй строчке расположилась команда Германии, имеющая в активе шесть очков. На третьем месте идут канадцы (6), на четвертом - американцы (5), на пятом - словаки (3). Датчане занимают шестую строчку с двумя баллами, французы - седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).

В следующем туре сборная Канады 16 мая сыграет с французами. Словаки 15 мая встретятся с командой Германии.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия32000109-67
2Германия22000005-26
3Канада320000115-86
4США311000111-75
5Словакия310000211-113
6Дания20010016-62
7Франция20001025-121
8Великобритания20000021-110
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия330000013-29
2Швейцария220000012-16
3Чехия320000112-76
4Швеция320000119-66
5Латвия21000016-53
6Австрия20000022-100
7Италия20000020-170
8Норвегия30000035-210
Теги
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