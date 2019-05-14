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Дополнительного отбора в сборную России по плаванию на чемпионат мира не будет

Турнир пройдет с 12 по 28 июля в Кванджу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по плаванию отказался от идеи провести дополнительный отбор в команду на чемпионат мира в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной страны Сергей Чепик.

Состав национальной команды на чемпионат мира был утвержден 22 апреля. Перед этим предполагалось, что в конце июня, по итогам финала Кубка России, будет произведен добор в команду.

"Добора не будет, приняли решение, что все уже отобрались. Вопрос о дополнительном участии рассмотрим только если кем-то будет показан феноменальный результат", - сказал Чепик.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 12 по 28 июля в Кванджу.

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