Чешское нашествие. Как живет столица хоккейной республики в дни чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Братислава и Кошица с 10 по 26 мая. Удобное местоположение сделало Словакию весьма привлекательной для болельщиков из многих стран.

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Неофициальный слоган нынешнего мирового первенства звучит как "Словацкая республика — хоккейная республика". Осознание того, что в Братиславе это действительно так, пришло с первых матчей. Практически все игры проходят при хорошей посещаемости — словаки любят и понимают хоккей, в отличие от прошлогодней ситуации в Дании, чьи жители признавались: чемпионат мира по хоккею — абсолютно рядовое событие для страны. "Два года назад мы были на мировом первенстве в Кельне, а сейчас приехали на матчи в Словакию. Видим, что здесь хоккей любят гораздо больше", — отметила болельщица из Риги Ирина. Организаторы турнира учли георгафическое расположение стран при распределении команд-участниц по группам на предварительной стадии турнира. К примеру, в группе В в Братиславе играет сборная Австрии, и из Вены до словацкой столицы на поезде можно добраться в среднем менее чем за 1,5 часа. Несколько больше — около четырех часов — придется потратить на поездку на поезде из Праги.

Пока сборная Словакии играет в Кошице, хозяевами положения в Братиславе являются чехи. Как на трибунах, так и на льду они превзошли в первом матче турнира действующих чемпионов мира — шведов. По мощности звуковой поддержки чехи успешно конкурировали и с российскими болельщиками, однако по итогам самой игры сборная России оказалась сильнее. Куда дольше пришлось добираться до Братиславы болельщикам сборной Швейцарии. Впрочем, судя по тому, как они поддерживают команду — мощными звуковыми речевками и гремящим в подтрибунных помещениях колоколом, — становится ясно, что поклонники "крестоносцев" поедут за своей сборной хоть на край света. В следующем же году швейцарским фанатам ехать никуда не придется — чемпионат мира вернется к ним спустя 11 лет и пройдет с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. "С нетерпением жду этого чемпионата мира, хотя считаю, что в нашей стране по сравнению со Словакией хоккей больше развивают энтузиасты. Уверен, что у нас все пройдет так же здорово, как и сейчас, хоть в Швейцарии и выше цены на все", — рассказал болельщик из Берна Даниэль. Арена по соседству Сама хоккейная арена имени Ондрея Непелы как будто встроена в один из городских кварталов. Вокруг него нет такого обширного пространства, как на прошлогоднем чемпионате мира рядом с "Ройял-Ареной" в Копенгагене или же в "Парке легенд" в Москве три года назад. Но пока из-за этого проблем нет: большие очереди при входе на арену связаны лишь с тщательным досмотром болельщиков. До турнира организаторы предупреждали, с какими вещами нельзя приходить на объект. К примеру, можно проносить флаги, но без древков, также нельзя приходить со свистками. В первые дни чемпионата мира при поддержке Федерации хоккея России у арены болельщикам раздавали веера, которые по звуку напоминали трещотки. Кроме того, на зрительские места нельзя проходить с пивом, что в некотором роде является удивительным для Европы. Выпить пива можно либо рядом со стадионом, либо в холле, где развешены мониторы, на которых идут трансляции матчей. "Таковы правила, которым надо следовать. Меня проблема проноса пива не волнует, так как есть время, чтобы отведать его рядом с ареной", — отметил местный болельщик Юрай. Из-за небольшого пространства организаторы разместили фан-зону турнира не рядом с ареной, а на расположенной неподалеку площади. До нее можно без спешки добраться пешком или же доехать на общественном транспорте за считаные минуты. Организаторы разместили один из павильонов главного спонсора турнира, автомобильной компании, рядом с дворцом. Там болельщики могут интересно провести время и, к примеру, сыграть в аэрохоккей.

Описание Магазин сувениров чемпионата мира в Словакии © Александр Демьянчук/ТАСС

"Цены на билеты высокие" ​Что же касается минусов чемпионата мира по хоккею — 2019, то их немного, но все же они есть. С одним из недостатков, впрочем, сложно что-либо сделать. Речь идет о погоде. Последние несколько лет чемпионаты мира всегда проходили при солнечной погоде. Но в Братиславе последние дни царит холод — лишь 5–7 °C при отсутствии солнца, часто моросит дождь, а в один из дней вечером прошел ливень. В дни нерейтинговых матчей фан-зона турнира практически пустует, так как болельщики предпочитают засесть в барах, особенно в тех, что расположены на самой арене. А 15 мая из-за дождя и порывистого ветра фан-зона и вовсе была закрыта. Болельщик Алексей, приехавший в Братиславу из финского Рованиеми, пожаловался на дороговизну билетов. "Хотелось бы посетить все матчи с участием нашей сборной, но цены на билеты такие же, какие будут и на следующем мировом первенстве в Швейцарии", — сказал он. Один из самых дешевых билетов на матчи сборной России с норвежцами и австрийцами стоил около 4,4 тыс. рублей. На матч россиян с чехами билеты можно было найти, пожалуй, лишь на места в вип-ложах. Как пошутил один из болельщиков, в тот день все чехи оказались на игре, а россияне — в фан-зоне. И это учитывая, что немало российских болельщиков приехали в Братиславу с надеждой купить билет на месте. "Согласна, что цены на билеты здесь высокие, — в Кельне такого не было. Очень трудно было зарезервировать апартаменты, поскольку их владельцы сразу ставят высокие цены, поднимают их раза в четыре, — рассказала Ирина из Риги. — Мы живем в Старом городе. Нам повезло, что апартаменты были новыми, и мы сразу их забронировали, как только информацию об этом жилье выложили в интернете".