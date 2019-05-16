"Локомотив" будет номинальным хозяином поля в финале Олимп - Кубка России с "Уралом"

ТАСС, 16 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" выступит в роли хозяина поля в финальном матче Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение было принято в результате жеребьевки.

В среду "Локомотив" в ответном матче 1/2 финала Олимп - Кубка России на выезде победил "Ростов" со счетом 2:0 (первый матч - 2:2), "Урал" в гостях сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (2:2) и вышел в финал благодаря победе в первой игре - 1:0.

Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре.