Спикер парламента Словакии Данко пожелал удачи сборной России на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андрей Данко пожелал удачи сборной России по хоккею на чемпионате мира. Об этом он в четверг рассказал перед экскурсией представителей российской команды по центральному замку Братиславы - Братиславскому граду.

Экскурсию провели организаторы чемпионата мира, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. В экскурсии приняли участие вратарь Андрей Василевский и члены персонала сборной. В среду сборная России в четвертом матче на чемпионате мира обыграла команду Италии со счетом 10:0. Россияне лидируют в группе В, набрав 12 очков из 12 возможных и опережая команду Швейцарии по дополнительным показателям.

Помимо Данко экскурсию посетил бывший футболист сборной Чехословакии, чемпион Европы 1976 года, а ныне член Национального совета Словацкой Республики Душан Галис. Василевский вручил Данко и Галису по хоккейному свитеру с подписями игроков сборной России.

"Я хочу сказать, что вы находитесь среди друзей, и у меня тоже хорошие друзья в России. Мы рады показать вам территорию Братиславского града. Я имел возможность выступить в Госдуме, мы все равно, несмотря на идеологию, сохраняем братские отношения. Вы лучше нашей команды играете в хоккей, и я хочу пожелать удачи вашей команде на чемпионате мира, чувствуйте себя как дома, потому что вы действительно как дома среди славян", - сказал Данко.

Братиславский град находится на территории старинной крепости, является одним из символов словацкой столицы и входит в список национальных памятников культуры страны. Замок начал строиться в XV веке, а современный вид обрел в 50-60-х годах XVIII века, став местом расположения двора австрийской династии Габсбургов.

В 1953-1968 годах Братиславский град был реконструирован после пожара, случившегося в 1811 году. На территории дворца находятся различные экспозиции, посвященные истории Словакии. Здесь в сентябре 1992 года была подписана конституция Словакии, а в феврале 2005 года проходил саммит "Словакия-2005" с участием президента России Владимира Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша - младшего.