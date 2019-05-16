Голодец наградила призеров Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец вручила призерам XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске благодарность правительства РФ. Торжественная церемония состоялась в четверг в Москве.

В церемонии приняли участие сборные по керлингу, лыжным гонкам, фигурному катанию, фристайлу, сноуборду и хоккею с мячом.

"Хочется сказать слова огромной человеческой благодарности. Универсиада была мировым праздником спорта. Знаю, что вы постоянно тренируетесь и редко выдается время, когда этого не происходит. Когда ваш труд завершается таким успехом, это награда вдвойне", - сказала Голодец.

Голодец отметила, что спортсмены до 1 июня получат также материальное поощрение.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).