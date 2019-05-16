{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FIDE заинтересована в сохранении традиции проведения крупных турниров в России

В 2019 году на территории страны пройдут этап серии Гран-при FIDE, женский турнир претендентов и Кубок мира

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) считает важным сохранение в России традиции проведения крупных турниров. Об этом ТАСС сообщил глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Для меня как для президента FIDE не было важно, чтобы Гран-при начинался в России. В целом у нас есть желание, чтобы в России оставалась сильная традиция проведения шахматных турниров, и когда наши коллеги из компании World Chess предложили, чтобы один из этапов был в России, то мы, конечно, обрадовались. Но какой из них будет первым - это не так важно. Может меняться и очередность, и города, все будет зависеть от качества проведения, от зрителей, от самых разных факторов" - заявил Дворкович.

В 2019 году на территории России пройдут этап серии Гран-при FIDE (май, Москва), женский турнир претендентов (июнь, Казань) и Кубок мира (сентябрь, Ханты-Мансийск). В августе 2020 года в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

Футбол в России
СМИ: футболист "Зенита" Мак может покинуть клуб летом
Контракт с 28-летним игроком рассчитан до лета 2020 года
Читать полностью