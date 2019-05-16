FIDE заинтересована в сохранении традиции проведения крупных турниров в России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) считает важным сохранение в России традиции проведения крупных турниров. Об этом ТАСС сообщил глава FIDE Аркадий Дворкович.

"Для меня как для президента FIDE не было важно, чтобы Гран-при начинался в России. В целом у нас есть желание, чтобы в России оставалась сильная традиция проведения шахматных турниров, и когда наши коллеги из компании World Chess предложили, чтобы один из этапов был в России, то мы, конечно, обрадовались. Но какой из них будет первым - это не так важно. Может меняться и очередность, и города, все будет зависеть от качества проведения, от зрителей, от самых разных факторов" - заявил Дворкович.

В 2019 году на территории России пройдут этап серии Гран-при FIDE (май, Москва), женский турнир претендентов (июнь, Казань) и Кубок мира (сентябрь, Ханты-Мансийск). В августе 2020 года в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада.