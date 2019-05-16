Глава World Chess Мерензон: сейчас в России происходит шахматный бум

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первый турнир серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве соберет большую аудиторию, так интерес к шахматам в России очень велик. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава компании World Chess Илья Мерензон.

Компания World Chess является эксклюзивным организатором турниров серии Гран-при 2019 и 2021 годов.

"Мы как организаторы чувствуем, что в России сейчас происходит шахматный бум. Он начался еще в 2016 году, когда [Сергей] Карякин играл за звание чемпиона мира, и с тех пор этот интерес превышает все наши надежды. Этот Гран-при имеет беспрецедентную аудиторию - российская трансляция будет идти на платформах "Матч ТВ", "Яндекс", "Одноклассники" и FIDE", - сказал Мерензон.

"Мы страшно рады, что в России начинается цикл [борьбы за мировую корону] и здесь есть такой интерес к шахматам. Шахматы становятся и привлекательным бизнесом, я обращаюсь к тем, кто организует шахматные клубы. Для нас это тоже бизнес, мы рады, что спектр партнеров шахмат растет", - добавил он.

Гран-при FIDE в Москве пройдет 17-29 мая. Призовой фонд турнира составит € 130 000.