Испанский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире

ТАСС, 16 мая. Испанский "Реал" признан самым дорогим брендом среди футбольных клубов в мире в 2019 году по версии компании Brand Finance. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость команды за год выросла на 27% и теперь составляет €1,646 млрд. В последний раз испанский клуб возглавлял рейтинг компании в 2010 году.

Второе место в рейтинге занял английский клуб "Манчестер Юнайтед". Стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 млрд. Такой низкий показатель зафиксирован впервые с 2016 года.

Третью строчку в рейтинге заняла испанская "Барселона", бренд которой оценивается в €1,393 млрд. Четвертой стала немецкая "Бавария" (€1,314 млрд), пятым - английский "Манчестер Сити" (€1,255 млрд), шестым - английский "Ливерпуль" (€1,191 млрд), седьмым - английский "Челси" (€968 млн) и восьмым - французский ПСЖ (€916 млн).

Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд испанского клуба "Севилья". По сравнению с прошлым годом он подорожал более чем на 49%, что позволило команде подняться с 48-го места на 35-е. Российский "Зенит" в 2019 году улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на три позиции - с 49-й на 46-ю, при этом стоимость бренда санкт-петербургской команды увеличилась на 13% и составила €116 млн.

В 2018 году "Реал" выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Клуб является 33-кратным чемпионом Испании, 19-кратным обладателем Кубка Испании, 10-кратным победителем Суперкубка страны. "Реал" чаще всех выигрывал Лигу чемпионов (13 раз).