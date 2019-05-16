Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу объявил состав на матч с Чехией

ТАСС, 16 мая. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на матч с Чехией, который состоится 5 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды в Австрии, который пройдет с 30 мая по 6 июня, это второй сбор под руководством Галактионова.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар");

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Круговой ("Уфа"), Иван Лапшов ("Казанка", Москва), Михаил Лысов ("Локомотив", Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Чехия);

полузащитники: Илья Визнович ("Луч"), Данил Глебов ("Ростов"), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все - "Спартак", Москва), Артем Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - "Краснодар"), Леон Мусаев ("Зенит"), Роман Тугарев ("Локомотив", Москва);

нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо", Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Артур Сагитов ("Рубин").

Стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 6 сентября, в этот день сборная России примет команду Сербии.

Молодежная сборная России по футболу по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года попала в группу 5, где сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В финальной части чемпионата Европы в июне 2021 года примут участие 12 команд, включая хозяев турнира - сборные Венгрии и Словении.

В 1980 и 1990 годах молодежные сборные СССР выигрывали чемпионат Европы. Российская молодежная сборная в последний раз играла в финальной части турнира в 2013 году в Израиле.