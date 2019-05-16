Каноисты Штыль и Ромасенко вошли в состав сборной России на Европейские игры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Иван Штыль и многократный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко вошли в состав сборной России на Европейские игры 2019 года. Об этом в четверг генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова сообщила ТАСС.

32-летний Штыль является 15-кратным чемпионом мира, на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал бронзовую медаль. 29-летняя Ромасенко является трехкратной победительницей и многократным призером чемпионатов Европы, в ее активе также одна бронзовая и четыре серебряные медали чемпионатов мира.

В мужскую команду вошли Штыль (каноэ-одиночка, 200 м), Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м), Максим Спесивцев (байдарка-одиночка, 5000 м, 1000 м), Кирилл Шамшурин (каноэ-одиночка, 1000 м, каноэ-двойка, 1000 м), Владислав Литовка и Роман Аношкин (оба - байдарка-двойка, 1000 м), Илья Первухин (каноэ-двойка, 1000 м), Виталий Ершов, Олег Гусев, Александр Сергеев и Артем Кузахметов (все - байдарка-четверка, 500 м). Женскую сборную составили Ромасенко (каноэ-одиночка, 200 м), Кира Степанова и Анастасия Панченко (обе - байдарка-двойка, 200 м и 500 м, байдарка-четверка, 500 м), Ксения Курач (каноэ-двойка, 500 м), Вера Собетова (байдарка-четверка, 500 м), Светлана Черниговская, (байдарка-четверка, 500 м). В заявку на Европейские игры также включены Наталья Подольская, Елена Анюшина и Кристина Ковнир, позднее определится, кто из них выступит на дистанции 200 м, 500 м и 5000 м в соревнованиях байдарок-одиночек.

"В Европейских играх в Минске примет участие наша основная команда, постараемся выступить там хорошо. Самым важным соревнованием в этом году для нас является чемпионат мира, где будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры, отбор на мировое первенство пройдет по итогам чемпионата России, который состоится сразу после Игр в Минске. Но в системе отбора указано, что в случае успешного выступления на Европейских играх, с условием, что соперниками были также основные команды других стран, спортсмен может напрямую отобраться на чемпионат мира и не гоняться в этой дисциплине на чемпионате России", - сообщила Исхакова.

Вторые Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.