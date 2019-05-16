Винер-Усманова назвала потрясающей организацию ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

БАКУ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в беседе с журналистами высоко оценила организацию чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартовал в четверг в Баку.

Столица Азербайджана принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике в четвертый раз. Ранее турниры проходили в Баку в 2007, 2009 и 2014 годах.

"Организация потрясающая, очень все грамотно сделано, у них великолепный зал, - отметила Винер-Усманова. - Я думаю, что у нас будет не хуже. Мы будем принимать чемпионат мира действительно на таком же уровне, как принимает Азербайджан".

На чемпионате Европы выступят 196 гимнасток из 35 стран. Главными претендентками на медали взрослого турнира являются неоднократные чемпионки мира и Европы россиянки Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова.

Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Москве с 19 по 21 июля.