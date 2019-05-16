Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против реформы ЛЧ

ТАСС, 16 мая. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступила против реформы формата проведения Лиги чемпионов, предложенной президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Об этом в четверг сообщила пресс-служба EPFL.

8 мая УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, в групповом этапе турнира появится четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей в главном еврокубковом турнире. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

EPFL настаивает на том, чтобы УЕФА пришел к соглашению со всеми европейскими лигами и другими заинтересованными сторонами для защиты интересов всех профессиональных клубов Европы. По мнению организации, предложенная реформа принесет пользу лишь нескольким богатым и доминирующим клубам Европы и ущерб лигам и подавляющему большинству команд национальных чемпионатов.

Отмечается, что EPFL также работает над изменениями, которые будут способствовать долгосрочной спортивной и финансовой устойчивости международных и национальных соревнований в Европе.