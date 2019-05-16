СМИ: семья Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед"

ТАСС, 16 мая. Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом в четверг сообщило британское издание Daily Mail.

По информации источника, такое заявление было сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где совладельцы клуба Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла ведут борьбу за полный контроль над клубом.

По данным адвоката принца Абдуллы Андреаса Гледхилла, €3,5 млн займа поступили в клуб от одного из членов семьи умершего в 2011 году террориста. Гледхилл утверждает, что совладелец клуба Маккейб знал об источнике этих средств. По словам адвоката, финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Сообщается, что Гледхилл также предоставил в суде электронные письма бывшего директора клуба Джереми Таттона, который знал о получении денег и угрожал выдать информацию прессе, если о займе станет известно. Маккейб отрицает все обвинения.

В сезоне-2018/19 "Шеффилд Юнайтед" занял второе место в чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата страны) и получил наряду с чемпионом лиги "Норвичем" право выступать в следующем сезоне в Английской премьер-лиге.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.