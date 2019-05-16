Шведские хоккеисты разгромили сборную Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Австрии со счетом 9:1 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу в Братиславе посетили 8386 зрителей.
В составе сборной Швеции шайбы забросили Габриэль Ландескуг (2), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Адриан Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер Экман-Ларссон (43) и Элиас Петтерссон (46). У австрийцев единственную шайбу забросил Михаэль Раффль, являющийся единственным представителем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сборной Австрии.
Нападающий "Колорадо" Ландескуг был дозаявлен в среду, ему удалось забросить шайбу в первой же смене, ранее подобное достижение удалось его соотечественнику Александру Веннбергу, который забросил шайбу на 39-й секунде. Автором самой быстрой шайбы на турнире является защитник сборной России Никита Зайцев, забросивший шайбу в ворота итальянцев на 31-й секунде матча. Также свою первую встречу на чемпионате мира в Словакии провел шведский защитник "Далласа" Йон Клингберг, не сумевший отметиться результативными действиями, всего в окончательной заявке сборной Швеции находятся 21 игрок из НХЛ. Свою первую шайбу на текущем мировом первенстве забросил форвард магнитогорского "Металлурга" Расмуссен.
Помимо заброшенной шайбы, Нюландер отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ларссона. Таким образом, Нюландер сравнялся в списке лучших бомбардиров турнира с россиянином Никитой Кучеровым, оба хоккеиста набрали по 10 очков, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.
Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав девять очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Австрии идет седьмой, не набрав ни одного очка.
В следующем матче 18 мая сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее встретятся с норвежцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|2
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|3
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|4
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|9-6
|7
|5
|Дания
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|15-6
|5
|6
|Словакия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|3
|7
|Франция
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|8-21
|1
|8
|Великобритания
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-26
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|4
|Чехия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|5
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-5
|6
|6
|Норвегия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|6-25
|0
|7
|Австрия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|3-23
|0
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0-30
|0