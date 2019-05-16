Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв французов

КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу над командой Франции со счетом 5:2 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. На встрече, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовало 4519 зрителей.
В составе победителей голами отметились Энтони Манта (9-я и 49-я минуты), Дарнелл Нёрс (11), Энтони Сирелли (17) и Марк Стоун (51). У французов отличились Дамьен Флёри (37) и Антони Рек (43). Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для канадского защитника Филиппа Майерса, присоединившегося к сборной за день до матча.
Лучшим игроком матча у канадцев стал нападающий Шон Кутюрье, а у французов - вратарь Анри-Корентен Бюйсс.
Ранее в составе сборной Канады травмировались два защитника. В понедельник в начале встречи со словаками (6:5) получил травму Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд, а во вторник пресс-служба канадской сборной сообщила, что Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата из-за травмы нижней части тела. Таким образом, в сборной Канады осталось всего шесть действующих защитников, сыгравших в полном составе в матче с французами. Возможности дозаявить новых защитников у команды Канады больше нет, так как в состав уже входит 25 хоккеистов.
До этой встречи сборные Канады и Франции провели между собой 13 матчей на чемпионатах мира, в 11 из которых победу праздновали канадцы. Французские хоккеисты в основное время одержали одну победу и один раз выиграли у канадцев по буллитам.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков. На второй строчке расположилась команда Канады, имеющая в активе девять очков. На третьем месте идут американцы (8), на четвертом - финны (7), на пятом - датчане (5). Словаки занимают шестую строчку с тремя баллами, французы - седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).
В следующем туре сборная Канады 18 мая сыграет с немцами. Французы 17 мая встретятся с командой Словакии.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|2
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|3
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|4
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|9-6
|7
|5
|Дания
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|15-6
|5
|6
|Словакия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|3
|7
|Франция
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|8-21
|1
|8
|Великобритания
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-26
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|4
|Чехия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|5
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-5
|6
|6
|Норвегия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|6-25
|0
|7
|Австрия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|3-23
|0
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0-30
|0