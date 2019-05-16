Клуб КХЛ "Витязь" подписал контракт с хоккеистом Артюхиным

ТАСС, 16 мая. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" заключил соглашение с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта с 36-летним хоккеистом не уточняется. Артюхин ранее выступал за "Витязь" и "Витязь-2" с 1999 по 2002 год, проведя за команду 102 игры.

"Для меня возвращение в Подольск, в "Витязь", в какой-то степени историческое, ведь я прекрасно помню времена становления клуба, играл совсем юным в той команде, которая пробивала дорогу из высшей лиги в суперлигу на стыке 1990-2000 годов, - приводит пресс-служба слова Артюхина. - В "Витязе" прошло мое становление. Ведь меня, минуя молодежный хоккей, пригласили во вторую команду "Витязя", и я сразу проходил обкатку во взрослом хоккее".

Последним клубом Артюхина было московское "Динамо". В регулярном сезоне нападающий провел 42 матча, набрав 7 очков (2 шайбы + 5 передач).

Также Артюхин играл в клубах "Монктон", "Херши", "Спрингфилд". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист выступал за "Тампу", "Анахайм" и "Атланту". В России он играл в ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, "Локомотиве", "Авангарде", СКА, "Сибири" и московском "Динамо". Артюхин дважды становился чемпионом мира в составах юношеской команды России (2001) и молодежной (2003).

4 мая руководство подмосковного клуба назначило Михаила Кравеца на пост главного тренера команды. В минувшем сезоне "Витязь" занял в регулярном чемпионате восьмое место в Западной конференции, в первом круге плей-офф проиграл московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 0-4.