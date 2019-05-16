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Чемпионат Европы - 2020 по самбо пройдет в Екатеринбурге

Юношеские соревнования пройдут в болгарском Паничиште
Боевое самбо. Руслан Гилязов (Новосибирская область, в синем) и Эльдар Эльдаров (республика Дагестан, в красном) Евгений Курсков/ТАСС
Описание
Боевое самбо. Руслан Гилязов (Новосибирская область, в синем) и Эльдар Эльдаров (республика Дагестан, в красном)
© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Конгресс Европейской федерации самбо утвердил Екатеринбург местом проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе федерации. 

Екатеринбург был единственным претендентом на проведение турнира. Также Европейская федерация самбо утвердила место проведения юношеского чемпионата Европы 2020 года, соревнования пройдут в болгарском Паничиште.

"В Екатеринбурге сделано много для развития самбо, в этом году мы начали стройку - в городе строится дворец самбо. Надеемся, будет прекрасный повод посетить его во время чемпионата Европы. В нем мы сможем проводить соревнования, сборы для команд. Проведение чемпионата Европы в Екатеринбурге важно для развития самбо не только в России, но и во всей Европе", - сказал ТАСС президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Чемпионат Европы по самбо 2019 года пройдет в испанском Хихоне с 17 по 19 мая.

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