Боксер Федор Чудинов завоевал региональный титул WBA, победив Бехарана в Казани

ТАСС, 16 мая. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов завоевал титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Казани он выиграл у доминиканца Рафаэля Бехарана техническим нокаутом во втором раунде.

После окончания второго раунда Бехаран отказался от продолжения боя, сославшись на травму руки.

Всего в послужном списке 31-летнего Чудинова 20 побед (14 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весе до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA, 6-е - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 37-летнего Бехарана 26 побед (12 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.