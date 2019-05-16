Клуб НХЛ "Даллас" подписал шестилетний контракт с защитником Линделлом

ТАСС, 16 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" подписал новое соглашение с финским защитником Эсой Линделлом. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение 24-летнего защитника рассчитано на шесть лет. По новому контракту Линделл заработает $34,8 млн.

В 2012 году Линделл был задрафтован "Далласом" под общим 74-м номером. Финский защитник выступает за "Даллас" с 2015 года. В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате он провел 82 матча и набрал 32 (11 шайб + 21 передача) очка, в плей-офф на его счету один гол и три результативные передачи в 13 играх.

8 мая "Даллас" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив в гостях "Сент-Луису" (1:2 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф.