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Футбол в Испании

Вратарь ФК "Барселона" тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы

Голкипер не принял участия в тренировке команды

ТАСС, 16 мая. Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген может не сыграть в оставшихся матчах сезона из-за травмы правого колена. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний вратарь не принимал участия в тренировке команды. Сроки восстановления тер Штегена не уточняются.

Тер Штеген в текущем сезоне провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, отыграв 23 матча на ноль.

"Барселоне", досрочно оформившей победу в чемпионате после 35-го тура, осталось провести один матч в национальном первенстве против "Эйбара" на выезде, а также сыграть в финале Кубка Испании против "Валенсии".

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