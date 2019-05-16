Сборная Чехии одержала волевую победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии одержали победу над командой Латвии со счетом 6:3 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Братиславе в присутствии 9084 зрителей.

В составе победителей голами отметились Филип Гронек (26-я минута), Ян Коварж (32), Якуб Ворачек (38, 59), Якуб Врана (39) и Доминик Симон (46), у латвийцев отличились Микс Индрашис (7) и Лаурис Дарзиньш (14, 56). Сборная Чехии уступала после первого периода со счетом 0:2.

Гол нападающего московского "Динамо" Индрашиса стал 200-м на текущем чемпионате мира. Удалениями до конца игры были наказаны латвийские хоккеисты Марис Бичевскис и Дарзиньш, в связи с чем хоккеисты могут пропустить следующий матч со сборной России.

Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение позднее.

Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для двух чешских хоккеистов: защитника Петра Заморски и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Радека Факсы, сыгравшего в звене с нападающими Якубом Враной ("Вашингтон") и Ондржеем Палатом ("Тампа").

До этой встречи сборные Чехии и Латвии провели между собой девять матчей на чемпионатах мира, в восьми из которых победу праздновали чехи (семь - в основное время, один раз - в серии буллитов). Также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 9 очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Латвии идет пятой, набрав 6 очков. В следующем туре сборная Чехии 17 мая сыграет с итальянцами. Латвийцы 18 мая встретятся с командой России.