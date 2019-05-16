WADA может открыть первое дело на основе данных московской лаборатории в ближайшие недели

ТАСС, 16 мая. Первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории может быть открыто в течение ближайших недель. Об этом заявил глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер, чьи слова приводит портал Inside the Games.
Юнгер заявил на заседании совета учредителей WADA, что "процесс подготовки ряда громких дел уже начался". Также он отметил, что после первоначального анализа данных московской лаборатории, полученных в январе 2019 года, была установлена "высокая степень их соответствия" с данными, полученными ранее из конфиденциального источника.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.
Кроме того, до 30 июня 2019 года Россия должна была передать для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории. Образцы были получены в конце апреля, в общей сложности экспертами WADA было получено 2262 образца.