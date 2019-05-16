WADA может открыть первое дело на основе данных московской лаборатории в ближайшие недели

ТАСС, 16 мая. Первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории может быть открыто в течение ближайших недель. Об этом заявил глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер, чьи слова приводит портал Inside the Games .

Юнгер заявил на заседании совета учредителей WADA, что "процесс подготовки ряда громких дел уже начался". Также он отметил, что после первоначального анализа данных московской лаборатории, полученных в январе 2019 года, была установлена "высокая степень их соответствия" с данными, полученными ранее из конфиденциального источника.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.

Кроме того, до 30 июня 2019 года Россия должна была передать для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории. Образцы были получены в конце апреля, в общей сложности экспертами WADA было получено 2262 образца.