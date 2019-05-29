Русский Линкольн. Новая звезда ММА по имени Забит

Новый кумир поклонников смешанных единоборств похож на героя-бандита из кинофильма "Один дома", а его трюкам позавидовал бы Джеки Чан

Главным российским бойцом последних лет считается чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Многие отмечают неудобный для соперников и не самый зрелищный стиль россиянина, ставя это в укор спортсмену. Но не так давно у поклонников ММА появился новый любимец.

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С 2017 года в UFC выступает Забит Магомедшарипов — человек, бои которого уже сравнивают с голливудскими фильмами и акробатическими трюками Джеки Чана в лучшие годы. Боец по прозвищу The Beast (производное от имени, в переводе с английского "зверь") в пяти своих поединках в UFC получал бонусы за яркие поединки (по $50 тыс. за каждый из бонусов). В настоящий момент россиянин, которого из-за внешнего сходства с 16-м президентом США называют Русский Линкольн или путают с одним из грабителей из фильма "Один дома", занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. Магомедшарипов ожидает своего следующего поединка, который может пройти 7 сентября в Абу-Даби. А наиболее вероятным соперником считается австралиец Алекс Волкановски, который недавно победил легендарного бразильца Жозе Алдо. "Хотелось бы выступить в августе-сентябре. 7 сентября планируется турнир в Абу-Даби. Хотел бы подраться с первым номером рейтинга, кто бы им ни стал", — сказал Магомедшарипов ТАСС. Как Брюс Ли Магомедшарипов родился в Хасавюрте и с 12 лет учился в закрытой школе-интернате "Пять сторон света", где из него делали бойца. Там юные спортсмены проводили практически все свое время, лишь на один день в конце каждого месяца их отпускали домой. В школе были тренировки три раза в день и жесткий режим.

Спортсмен осваивал ушу-саньда (контактный вид единоборства, который представляет собой "свободную борьбу" с элементами различных традиционных китайских боевых искусств). Именно этот вид спорта повлиял на стиль Магомедшарипова. Главная особенность ушу-саньда — бойцы тренируют не только ударную технику, но и бросковую, многое заточено на обработку встречных опережающих ударов. Магомедшарипов — многократный чемпион России, Европы и обладатель Кубка мира по ушу-саньда. У спортмена идеальная для своей весовой категории антропометрия. Благодаря росту 186 см и длине рук боец поддерживает безопасное расстояние между собой и противником, ведь в полулегком весе противника с таким ростом нет. С первого взгляда кажется, что Магомедшарипов очень худой, даже тощий, но это не так, ведь на его теле видна каждая мышца, а количество жировой ткани минимально. Как рассказывал сам спортсмен, в какой-то момент организаторы турниров не признавали в нем бойца. Магомедшарипов не боится рисковать и проявлять фантазию во время боя. Он может пойти в размен с соперником, может пробить ногой после отталкивания от клетки, может показать невероятный болевой прием в борьбе. "Я стараюсь более зрелищно драться — все это для болельщиков. Иногда могу и зарубиться в стойке", — рассказал Магомедшарипов. Болельщики начали сравнивать россиянина с мастерами зрелищного восточного единоборства — кун-фу. Кто-то в один момент сказал, что россиянин — Брюс Ли.

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"Ху из нейс?" Магомедшарипов — уникальный современный боец. Он не испытывает злости к оппоненту, легко выражает поддержку сопернику после боя. Еще одна важная черта, отличающая бойца, — скромность. "Не считаю себя звездой. Что я такого сделал, чтобы считаться звездой? Пока мне еще есть над чем работать и к чему стремиться", — ответил сам спортсмен на вопрос ТАСС. Он также рассказал, что активно изучает английский язык, без которого тяжело прогрессировать в UFC. После одного из поединков Магомедшарипов взял микрофон и на ломаном английском сказал: "Ху из нейс?" (в оригинале Who is next? — "Кто следующий?"). С тех пор в Cети появился такой хештег, который активно используют при обсуждении следующего боя россиянина. "С английским у меня все в порядке, могу пообщаться в обычной жизни. Никаких проблем с этим нет, вот на камеру — да, могут быть проблемы. Но я изучаю язык, у меня есть дистанционный преподаватель", — сказал Магомедшарипов. Будущий чемпион В том, что россиянин в ближайшее время будет чемпионом UFC, мало кто сомневается. Недавно он подписал улучшенный контракт с организацией, который как раз позволяет пройти расстояние до титульного боя. "Забит — невероятный боец и добрейший парень, — рассказал американский тренер спортсмена Марк Генри. — Временами он творит просто невероятные вещи, которых от него не ждешь. При этом он очень дисциплинирован".