Русский Линкольн. Новая звезда ММА по имени Забит

С 2017 года в UFC выступает Забит Магомедшарипов — человек, бои которого уже сравнивают с голливудскими фильмами и акробатическими трюками Джеки Чана в лучшие годы. Боец по прозвищу The Beast (производное от имени, в переводе с английского "зверь") в пяти своих поединках в UFC получал бонусы за яркие поединки (по $50 тыс. за каждый из бонусов).

"Ху из нейс?"

Магомедшарипов — уникальный современный боец. Он не испытывает злости к оппоненту, легко выражает поддержку сопернику после боя. Еще одна важная черта, отличающая бойца, — скромность. "Не считаю себя звездой. Что я такого сделал, чтобы считаться звездой? Пока мне еще есть над чем работать и к чему стремиться", — ответил сам спортсмен на вопрос ТАСС.

Он также рассказал, что активно изучает английский язык, без которого тяжело прогрессировать в UFC. После одного из поединков Магомедшарипов взял микрофон и на ломаном английском сказал: "Ху из нейс?" (в оригинале Who is next? — "Кто следующий?").

С тех пор в Cети появился такой хештег, который активно используют при обсуждении следующего боя россиянина. "С английским у меня все в порядке, могу пообщаться в обычной жизни. Никаких проблем с этим нет, вот на камеру — да, могут быть проблемы. Но я изучаю язык, у меня есть дистанционный преподаватель", — сказал Магомедшарипов.

Будущий чемпион

В том, что россиянин в ближайшее время будет чемпионом UFC, мало кто сомневается. Недавно он подписал улучшенный контракт с организацией, который как раз позволяет пройти расстояние до титульного боя. "Забит — невероятный боец и добрейший парень, — рассказал американский тренер спортсмена Марк Генри. — Временами он творит просто невероятные вещи, которых от него не ждешь. При этом он очень дисциплинирован".