Русский Линкольн. Новая звезда ММА по имени Забит

Главным российским бойцом последних лет считается чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Многие отмечают неудобный для соперников и не самый зрелищный стиль россиянина, ставя это в укор спортсмену. Но не так давно у поклонников ММА появился новый любимец.
С 2017 года в UFC выступает Забит Магомедшарипов — человек, бои которого уже сравнивают с голливудскими фильмами и акробатическими трюками Джеки Чана в лучшие годы. Боец по прозвищу The Beast (производное от имени, в переводе с английского "зверь") в пяти своих поединках в UFC получал бонусы за яркие поединки (по $50 тыс. за каждый из бонусов).
В настоящий момент россиянин, которого из-за внешнего сходства с 16-м президентом США называют Русский Линкольн или путают с одним из грабителей из фильма "Один дома", занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. Магомедшарипов ожидает своего следующего поединка, который может пройти 7 сентября в Абу-Даби. А наиболее вероятным соперником считается австралиец Алекс Волкановски, который недавно победил легендарного бразильца Жозе Алдо.
"Хотелось бы выступить в августе-сентябре. 7 сентября планируется турнир в Абу-Даби. Хотел бы подраться с первым номером рейтинга, кто бы им ни стал", — сказал Магомедшарипов ТАСС.
Как Брюс Ли
Магомедшарипов родился в Хасавюрте и с 12 лет учился в закрытой школе-интернате "Пять сторон света", где из него делали бойца. Там юные спортсмены проводили практически все свое время, лишь на один день в конце каждого месяца их отпускали домой. В школе были тренировки три раза в день и жесткий режим.
Спортсмен осваивал ушу-саньда (контактный вид единоборства, который представляет собой "свободную борьбу" с элементами различных традиционных китайских боевых искусств). Именно этот вид спорта повлиял на стиль Магомедшарипова. Главная особенность ушу-саньда — бойцы тренируют не только ударную технику, но и бросковую, многое заточено на обработку встречных опережающих ударов. Магомедшарипов — многократный чемпион России, Европы и обладатель Кубка мира по ушу-саньда.
У спортмена идеальная для своей весовой категории антропометрия. Благодаря росту 186 см и длине рук боец поддерживает безопасное расстояние между собой и противником, ведь в полулегком весе противника с таким ростом нет. С первого взгляда кажется, что Магомедшарипов очень худой, даже тощий, но это не так, ведь на его теле видна каждая мышца, а количество жировой ткани минимально. Как рассказывал сам спортсмен, в какой-то момент организаторы турниров не признавали в нем бойца.
Магомедшарипов не боится рисковать и проявлять фантазию во время боя. Он может пойти в размен с соперником, может пробить ногой после отталкивания от клетки, может показать невероятный болевой прием в борьбе. "Я стараюсь более зрелищно драться — все это для болельщиков. Иногда могу и зарубиться в стойке", — рассказал Магомедшарипов. Болельщики начали сравнивать россиянина с мастерами зрелищного восточного единоборства — кун-фу. Кто-то в один момент сказал, что россиянин — Брюс Ли.
"Ху из нейс?"
Магомедшарипов — уникальный современный боец. Он не испытывает злости к оппоненту, легко выражает поддержку сопернику после боя. Еще одна важная черта, отличающая бойца, — скромность. "Не считаю себя звездой. Что я такого сделал, чтобы считаться звездой? Пока мне еще есть над чем работать и к чему стремиться", — ответил сам спортсмен на вопрос ТАСС.
Он также рассказал, что активно изучает английский язык, без которого тяжело прогрессировать в UFC. После одного из поединков Магомедшарипов взял микрофон и на ломаном английском сказал: "Ху из нейс?" (в оригинале Who is next? — "Кто следующий?").
С тех пор в Cети появился такой хештег, который активно используют при обсуждении следующего боя россиянина. "С английским у меня все в порядке, могу пообщаться в обычной жизни. Никаких проблем с этим нет, вот на камеру — да, могут быть проблемы. Но я изучаю язык, у меня есть дистанционный преподаватель", — сказал Магомедшарипов.
Будущий чемпион
В том, что россиянин в ближайшее время будет чемпионом UFC, мало кто сомневается. Недавно он подписал улучшенный контракт с организацией, который как раз позволяет пройти расстояние до титульного боя. "Забит — невероятный боец и добрейший парень, — рассказал американский тренер спортсмена Марк Генри. — Временами он творит просто невероятные вещи, которых от него не ждешь. При этом он очень дисциплинирован".
"Почему все любят Забита? Ты его бои видел?" — так отреагировал на вопрос корреспондента ТАСС менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Магомедшарипов дает зрителю то, что требуется, — яркое зрелище. Если необходимо, этот парень может подержать оппонента, если необходимо — пойти в рубку или же побороться.
В настоящий момент дагестанский спортсмен — один из самых универсальных бойцов в мире. И вероятно, в ближайший год он сможет получить свой титульный шанс. "Хотелось бы подраться за титул в конце года. Посмотрим, как это получится", — сказал Магомедшарипов.
Игорь Лазорин