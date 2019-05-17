Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

ТАСС, 17 мая. Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру. Об этом 25-летняя спортсменка написала на своей странице в Facebook.

Дальмайер пропустила первую часть минувшего сезона из-за травмы, в общем зачете Кубка мира спортсменка заняла 12-е место. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде биатлонистка завоевала бронзовые медали в спринте и гонке преследования.

"После тяжелого сезона я больше не чувствую желания соревноваться, после долгих раздумий я решила закончить карьеру в биатлоне, - написала Дальмайер. - С самого детства я полностью посвящала себя этому виду спорта, благодаря этому я пережила невероятные моменты и познакомилась с невероятными людьми. Без них это не воплотилось бы в жизнь. Но чтобы посвятить себя новым свершениям, мне пора закрыть главу биатлона".

Немецкая спортсменка выиграла две золотые олимпийские медали на Играх 2018 год в Пхёнчхане - в спринте и гонке преследования, также она завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Дальмайер является семикратной чемпионкой мира и единственной биатлонисткой в истории, кому удавалось выиграть пять золотых медалей на одном мировом первенстве (2017 год). Помимо этого в ее активе три серебряные и пять бронзовых наград мировых первенств. В сезоне-2016/2017 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.