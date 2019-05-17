Скелетонисты Никитина, Третьяков и Трегубов начали в Турции подготовку к новому сезону

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная России по скелетону начала подготовку к новому сезону в турецкой Анталии. Об этом сообщил ТАСС тренер национальной команды Денис Алимов.

"Первый сбор, который начался в Анталии, является восстановительным и продлится 12 дней, - отметил Алимов. - На нем присутствуют все сильнейшие наши спортсмены. Это Александр Третьяков, Никита Трегубов, Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина и Евгений Рукосуев. Решение вызвать на сбор Рукосуева вместо Владислава Марченкова связано с тем, что Женя в минувшем сезоне выступал лучше".

Марченков, который выступал на Олимпиаде-2018, по словам тренера, начнет подготовку к сезону в Кисловодске.

"Следующий сбор национальной команды пройдет в Сочи на базе "Юг-Спорт" и начнется 6 июня", - сообщил Алимов.

Главным стартом следующего сезона для бобслеистов и скелетонистов станет чемпионат мира, который пройдет с 21 февраля по 1 марта 2020 года в немецком Альтенберге.

Третьяков и Никитина в сезоне-2018/19 стали обладателями Кубка мира, Трегубов выиграл серебро на чемпионате мира в Канаде.